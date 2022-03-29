時代力量高市議員林于凱今（29）日質詢時指出，不少電動車車主面臨自家大樓停車場無法裝設充電樁窘境。（柯宗緯翻攝）

環保綠能概念崛起，各大車廠紛紛搶進電動車市場，不過有車主想自費在大樓停車場裝設充電樁，卻礙於管委會反對只能作罷。對此，高雄市工務局長楊欽富指出，高雄市建管法規預計今年7月後，要求建商於新建大樓須預留充電樁位置。

時代力量高市議員林于凱今（29）日質詢時指出，國際逐步禁售燃油車，歐盟預計2035年禁用燃油車，可見電動車發展已成國際趨勢，行政院也在2017年宣布2035新售機車全面電動化、2040新售汽車全面電動化的目標。

林于凱提到，不少電動車車主吐苦水，現行法規必須先經由大樓管委會同意才能裝設充電樁，質疑法規無法與時俱進，不少車主面臨無法在自家大樓停車位裝設充電樁的窘境。

林于凱指出，在既有大樓方面，去年立委趙天麟提議修正公寓大廈管理條例，避免大樓無正當理由，不得拒絕住戶設置充電樁。但該修正案尚未通過，目前住戶想設置充電樁，還是必須經過管委會同意。

林于凱盤點管委會不准的理由，包括怕影響大樓公共電力、造成跳電、線路影響美觀、用電安全等，但不能因為管委會資訊不足及擔心風險與負面形象，就拒絕住戶裝設。

林于凱舉例說，北市府2021年起提供大樓裝設補助，並設立專業輔導團隊，進行免費諮詢。他也建議，高市工務局可參考外縣市做法，在工務局網站設立諮詢專區，並於輔導公寓大廈管委會時帶入電動車充電樁的相關說明。

工務局長楊欽富坦言，目前大樓若要設充電樁，依據公寓大廈管理條例，需要管委會點頭，目前立法院也正在修法，看能否不經管委會。今年7月後，高市建管法規將要求建商在新建大樓必須預留裝充電樁位置。至於居民擔憂的電力安全性，因涉及配電及區域電網，未來會協同台電及電動車業者一同合作評估。