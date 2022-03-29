由中華電(2412)轉投資的純網銀將來銀行，於今(29)日宣布正式開業，中華電以最大股東身分出席記者會，董事長謝繼茂表示，中華電將以資安、大數據與AI技術領域的經驗優勢，持續投入資源進行雙方合作，長期雙方將持續合作發展金融科技的創新應用。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電於將來銀行籌備期間即投入資安技術與人才強項優勢，協助建置相關資安監控系統、認證及備援演練等機制。作為將來銀行最大股東，中華電信將持續扮演投資者與合作夥伴角色，就獲客、黏客、金融科技服務、建構夥伴關係等面向，與將來銀行進行深度策略結盟，為消費者帶來最便利及安全的純網銀服務。放眼未來，中華電同樣秉持廣結盟方針，攜手國內外眾多跨領域合作夥伴推動產業創新，進而提升國家整體產業競爭力。

針對中華電焊將來銀行的業務合作上，謝繼茂指出，短期內雙方優惠包括購機、帳單扣款都有合作，長期方向朝整合電信和金融數據，發揮中華電在資通訊科技的優勢，與將來銀行合作發展金融科技的創新應用。

另外，隨著將來銀行各項金融服務陸續推出，將來銀行可望進一步融合中華電Hami Point點數生態圈，提供Hami Point與VIP會員更好的金融服務體驗，以達到共好雙贏目標。

將來銀行主要股東以中華電(2412)、兆豐銀行為首，總計9名國內股東合資設立，中華電是最大股東、持股41.9%，再來為是兆豐銀行持股25.1%、新光集團持股14%、全聯實業持股9.9%、凱基銀行7%，關貿網路2.1%。