今年第一季因烏俄戰爭與通膨快速攀升、聯準會加大貨幣緊縮力道，整體金融市場波動加劇，使得股、債等各類資產全數承壓。觀察各類資產指數年初迄今總報酬走勢可見，債券指數修正尚未停歇，惟長照REITs與醫療類股指數已引領市場落底反彈，總報酬表現更勝美國整體REITs及股票大盤指數。日盛長照產業收益不動產證券化基金近期基金淨值仰攻向上。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，事實上，後疫情時期長照REITs市場向上走勢主要受到基本面的支撐，觀察重點包括：Top-Down總體長照產業趨勢向上，觀察美國NIC(National Investment Center for Seniors Housing & Care)數據可見，從去年第四季長照產業不論是入住率或租金成長皆已呈現復甦態勢。若即時觀察今年1至2月美國照護中心和高齡住房的「交易單位數」與「每單位價格」均回溫攀升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，從Bottom-Up關鍵業者觀察可發現營運狀況良好，以美國最大的長照REITs業者為例，其業績報告指出2021年2月下旬開始，入住率明顯增長，每月的快速改善與恢復有望在2023年底恢復到疫情大流行之前的水平。此外，隨著入住率已攀升至八成水準，其更積極調漲租金以增加收入、進而抵消成本上揚。因此至去年第四季租金季增長來到+2.3%，是2020年以來的最高水平。

展望後市，日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，隨著疫情影響消退和季節性需求，今年第二季度入住率反彈將再加速，預計相關業者利潤增長可望在上半年出現亮點，而此一利多也反映在目前長照指數引領市場表現，建議可將長照REITs型基金納入資產分散配置的題材。