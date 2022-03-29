警方在七股一處廟前找到男子與車輛，幸好未發生憾事。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市西港區日前一名陳姓女子接到兄長尋短簡訊後，到當地分駐所尋求幫助，警方利用定位梭巡，1小時後在七股區十份里找到男子車子，經員警安撫其情緒後，通知其家屬領回，適時阻止憾事發生。

台南市警察局佳里分局表示，陳姓女子說，兄長因積欠債務，深夜傳訊息給她，「賭上自己之生命、不想繼續活下去、照顧好自己」等消極訊息，駕駛自小客車外出，經撥打行動電話，一直聯繫不上，家人到其經常去的地方找尋亦無所獲，27日一早7點多趕快至分駐所求助警方。

西港分駐所受理警員王騏威利用科技查詢，研判陳男在七股區十份里一帶，立即請警員孫得勝、王韋傑往該地區梭巡，皇天不負苦心人，約1小時後，在七股區十份里一處廟前找到該男子躺在車內。

經員警敲車窗叫醒男子，發現他疑似喝悶酒在車上睡著，心中才放下石頭，不過員警也在車上發現煤炭與噴槍等工具，經安撫男子情緒後，將他帶回分駐所，再由家屬帶回照顧。

佳里分局長顏勤峰表示，警察工作是24小時無間斷，如市民有急事可善用110報案；同時也呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友，或撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，有效地利用身邊資源，協助自己及親友安度難關。

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