2022年第一季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查，今（29）日出爐。結果顯示，總平均指數為117.10點，季增0.72點，其中辦公室、旅館、店面、總體經濟環境四項指標，全數攀升；土地開發排名第一，但指標些微下降。

今天最新出爐的2022年第一季台灣CCIM投資信心顯示，本季土地開發、辦公室、總體經濟環境「偏向樂觀」；旅館及店面則「偏向保守」，但逐漸回溫。

其中信心最高的指標為「土地開發」，本次調查中為144.64點，相較前一季下降2.02點。

信心居次的指標為「辦公室」，在本次調查中為132.25點，相較前一季上升1.8點。

信心居第三的指標為「總體經濟環境」，相較前一季上升2.33點。

信心居第四的指標為「店面」，在本次調查中為76.00點，雖為本次絕對水準最低，但相較上一季上升0.78點。

在旅館方面，投資信心為89.96點，相較前一季上升2.68點，指數雖偏向保守，但因國內疫情趨緩使得投資逐漸回溫。

而全台三大都會之土地開發信心指數，都稍下降。

其中南部地區信心點數最高，其次為中部地區、北部地區。

主持本指數調查的政大地政系教授林左裕表示，本次調查結果與上一季之結果，差距不大，主因係國際間的升息政策，及俄烏戰爭的利空因素，尚未外溢至台灣商用不動產市場。

林左裕分析，其中土地開發，指數雖些微下跌，但仍呈樂觀局面（144.64），顯示商用不動產之各類產品需求依然強勁，且反饋至原料（即土地）市場。