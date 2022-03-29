「台鐵公司化應該要更安全，但我們覺得安全離我們好遠！」太魯閣號事故即將滿周年，事故中喪命的助理司機員江沛峰也在今（29）日入祀新北市忠烈祠。全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，台鐵北迴線51K＋450天人永隔魂斷處，是台鐵司機員不願再回憶的傷心地，卻必需每日重返現場。他質問台鐵公司化不就是為了安全改革嗎？為何會變成全都在討論土地、資產、債務？

火產今日發出聲明，表示每當值乘北迴南下列車，出和仁隧道口的剎那間，這一哩路走得好漫長，火產同仁們心中的悸動淒淒哀思情何以堪，因為在這裡與太魯閣號兩位兄弟永別。黃隆華說，太魯閣號事故本質上是外包工程釀成大禍，竟藉「安全」之名捲起台鐵公司化的聲浪；試問台鐵及交通部是否曾正視火產對安全的呼籲？

「台鐵及政府高層對安全的觀念落後火產15年！」黃隆華說，2007年台鐵大里事故，當時火產就提出：動力車保安設備ATP故障，在無備援系統支援下，需設置備用編組因應，或降低速度注意運轉；依台鐵運轉規章精神，注意運轉是60公里以下。但這些建言從未被採納，遲至今日才設置一套來與保安聯鎖僅限制動力60公里以下的備援系統。火產不滿的是，司機員只是要安全、要安定，卻被政府高層妖魔化。

黃隆華說，交通部把不清不楚、曖昧不明的草案倉促送進立法院，是對罹難者、對社會大眾及台鐵員工最大的欺騙，3月24日立法院公聽會也令人失望，沒有任何對安全的具體內容及實質討論，也不敢清楚將員工的未來明明白白寫在草案裡。台鐵人力不足的問題一直存在，讓司機員在不安全的環境下工作，政府高層正是罪魁禍首。