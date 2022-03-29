訂單已到4月底，加上調整產品結構，減量大宗POY聚酯原絲產品，增加紡用粒、瓶用粒等單價較高產能，力麗（1444）指出，在高值化產品出貨比例增下，上半年的營運仍可呈營收增、獲利升。下半年營運變數雖多，但在印尼廠產能滿載、全產全銷的加持下，全年營收獲利預期仍會比去年有雙位數成長。

力麗累計今年1-2月合併營收18.6億元，年增率34.35％。

根據統計，近三年來，全球瓶用酯粒的需求每年都是以3-5％的幅度成長；力麗指出，集團瓶用粒的產線及產能經調整及擴充下，產能已提升至8~9,000噸，增加幅度有3、4成。在出貨增、價格漲，力麗去年瓶用粒產品的獲利貢獻度已提升5-7％。

力麗2021年加工絲銷售量已比2020年增加9％上下、工塑粒銷售量年成長超過22％、瓶用酯粒銷量年增加5％多。

2021年，力麗的營業毛利率12％、比前年提升7.48個百分點、營益率1.9％，較2020年由負轉正，稅後淨利6.49億元、EPS0.68元，為2012年以來新高。

至於下半年的營運前景，力麗指出，油價帶動的產品漲價，已造成下游需求停滯，下半年訂單動能已緩。下半年產業景氣雖有變數干擾，不過，在印尼廠產能的利用率幾乎已滿載，且，產線持續擴充投產、一貫化生產挹注下，預期，今年的營運還是會比去年成長。