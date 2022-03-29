震旦集團旗下互盛電（2433）深耕台灣市場超過38年，為滿足疫後市場及多元需求，以新商品與服務，擴大新顧客市場；近期以「綠色辦公樂活」解決方案，強化辦公節能、環控解決方案及服務，滿足企業在ESG推展的建置。

互盛未來將擴大零接觸線上行銷、建置虛擬展廳，結合大數據、AI人工智能、IOT物聯網等工具與技術，透過加值整合平台，協助企業數位轉型。

互盛總經理翁國華表示，互盛去年獲財政部表揚為「績優營業人」，為誠信正派之優良企業，更提供符合國際環保製造規範的綠色辦公設備，讓企業使用設備和辦公解決方案的同時，能有效節能減碳、降低消耗地球資源，發揮產品的永續價值，協助企業實踐綠色消費，打造ESG辦公場域。

在綠能設備上，近期推出具備綠色設計的RICOH「IM」智能事務機，獲美國評測權威BLI 2022冬季大賞肯定，從設計到生產製造，都以節能減碳為目標導入ESG理念，如：生產原物料遵守歐盟RoHS不使用對環境有害的物質，使事務機在睡眠模式下消耗電力僅需0.6w，再採用低溶點碳粉，降低加熱時所需要耗費的能量，並節省更多電能。製造方面，選擇可回收性塑料來生產事務機外殼、紙匣，使機體本身整體回收率高達87％。

環控解決方案及服務上，互盛物聯網主動式服務，運用「[email protected]」技術，將資料回傳給「AI智能」診斷狀況後，即時進行派工處理，機況也能主動回饋，進行遠端設備管理，如：線上遠端維修、工程師主動到府維修。其AI預警系統能隨時掌握設備狀況，確保設備運作暢通、不影響辦公效率，並透過智能客服中心、行動客服APP，即時解決顧客問題，達到零接觸服務、減少碳排，實踐環保綠行動。其中「Green Report環保報告書」服務，可依據設備定時回傳的使用數據，產出如：碳排放量、能源使用趨勢圖等報表，協助顧客了解事務機設備節源與節能比例，擬訂企業綠色政策。

另外，互盛因應沉浸式體驗趨勢，提升顧客服務品質，全新打造零接觸數位服務，藉由虛實整合的虛擬展廳平台，營造線上虛擬沉浸互動，提供顧客身臨其境般的零接觸導覽，讓商品展示更加生動與全面，其虛擬展廳平台預計於今年建置完成。