華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦新苗汽車新臺幣6億元聯貸案於3月29日完成簽約，該聯貸案資金將用於拓展該公司業務版圖，完善汽車生態圈服務。此次聯貸案以新臺幣5億元推出，獲得臺灣、兆豐、合庫、一銀、臺企、彰銀、永豐、農業金庫等同業踴躍參貸，超額認購金額達2倍以上，顯見該公司長期穩健之經營績效深獲金融同業之支持與肯定。

新苗汽車係福特汽車於新竹苗栗地區唯一之授權經銷商，在地經營將近40年，於竹苗地區設有多處營業據點，業務範圍涵蓋汽車銷售、車輛維修保養、板金塗裝、配件販售安裝等，長期以來，無論在銷售達成率或是客戶滿意度等各項重要指標，均在全國經銷商中名列前茅，更連續多年獲得福特汽車最佳經銷商-總裁獎最高殊榮。近年來，新苗汽車除持續優化汽車經銷業務營運管理績效外，更積極佈局汽車產業生態鏈，投資引進Avis、Budget、Zipcar、KeePer等國際知名品牌進入台灣市場，垂直整合企業租賃、海內外短租服務、共享汽車及車輛美容鍍膜等周邊業務，充分發揮集團優勢並開展多元化業務，公司業務可望受惠於新世代用車需求而強勢成長。

統籌主辦行華南銀行今年第一季已取得多家企業委任主辦，陸續募集完成辦理簽約。此外，華南銀行長期深耕輔導中小企業發展，110年度中小企業新增放款量在全國銀行中排名第一，連續兩年榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」及「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」獎項，今年更再次榮獲中小企業信保基金「金質獎」及「新創重點產業相挺獎」等獎項。