台中悅樂旅店開幕，宥勝擔任一日店長製作咖啡。（悅樂旅店提供／馮惠宜台中傳真）

台中悅樂旅店開幕，宥勝帶來首場風格講座。（馮惠宜攝）

遠雄遊憩休閒事業旗下「悅樂旅店OLAH Poshtel」插旗台中舊城區，為打造具文化底蘊的潮旅店，台中悅樂旅店也攜手在地百年書店：中央書局共同推出「四時書屋」計畫，書想室空間、講座以及微型書展，讓更多旅人透過旅遊閱讀台中。

遠雄遊憩休閒事業引進歐美快速發展、供應飯店與背包客房型的Poshtel時尚飯店型態，繼2020於花蓮開創「悅樂旅店OLAH Poshtel」品牌後，2022年插旗台中舊城區，3月29日盛大開幕，開幕日請來藝人宥勝擔任一日店長，他奉上親製義式咖啡，更帶來首場風格講座，引領貴賓們感受樂悅旅店硬體外，充滿創意的軟體服務。

此外，台中悅樂也與台中百年的中央書局跨界合作，一同推出「四時書屋計畫」，運用書想室空間打造專屬閱讀角落，且將舉辦「周三讀書會」實體講座活動，更將依據四季推出微型書展，讓旅人能透過閱讀品味台中。

遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生坦言看好疫後台灣觀光市場，在花蓮、台中之後，悅樂旅店將以每年1店的拓點速度，環烏全台各縣市插旗，提供旅客不同住宿選擇。

台中悅樂旅店距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。

飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，滿足商務、家庭旅行的不同需求。

台中悅樂旅店慶開幕，即日起至4月30日前，悅樂官網推出平日雙人房最低2200元起，另加贈下午茶或調酒的限定住房專案。