南韓天團「Super Junior」成員金希澈外型俊美、口才幽默，但身為偶像多年保持單身，已經38歲的他早前好不容易有戀情，與女團「Twice」日籍成員MOMO交往，但去年卻宣告戀情破局，讓外界不禁嘆可惜，而最近金希澈上節目，聊到過往戀愛經驗，驚吐曾為了要打遊戲而跟女友分手，讓大前輩聽了不禁傻眼，罵他「真的很爛」。

金希澈曾經多次透露，他曾經為了打遊戲而失去戀情，最近他作客《我家的熊孩子》節目，吐實了此事的細節，一行人作客前輩李尚敏的新家，李尚敏對眾人提問：「覺得婚後最快恢單的人是誰？」，金希澈想了想便分享自己的經驗，表示自己20多歲時沉迷於玩線上遊戲，那個遊戲有個很瘋的設定，是需要25個人才能去打王，金鐘國聽了疑惑提問：「所以打遊戲是你離婚的原因嗎？」，李尚敏也表示才聽他說5秒就已經想離婚了。

金希澈繼續談論這段往事，他說女友找他約會，但他已跟大家約好要打遊戲，眾人線上集結打王的時間是8點，而當時已經7點58分，他因此拒絕女友的邀約，女方氣到提分手，希澈竟然回她：「知道了，慢走」，女友就哭了。

見女友哭泣，希澈吐實他其實早跟24名網友約好打遊戲，李尚敏聽了忍不住罵他：「你真得很爛」，金希澈忙解釋，女友的邀約跟分手都很突然，「但我是早在1個禮拜前就跟這24個人約好了耶！」，同場的嘉賓美珠聽了也不禁搖頭，直呼他真的很糟糕，金希澈則說自己是「先約為大主義」，因此才斷然決定跟女方分手。