多維新聞29日引述大陸媒體報導，諸葛宇傑接替稍早前轉任《人民日報》社總編輯的于紹良，就任上海市委副書記。1971年次諸葛宇傑，就此成為中共政壇首位「70後」省級黨委副書記，也是目前全中國唯一省委專職副書記——這將無疑成為其今後仕途的重要標誌。

公開資料顯示，諸葛宇傑是教授級高級工程師、高級經濟師，曾在上海港務工程公司長期任職，從基層施工員一直做到該公司總經理、黨委書記。

2005年，諸葛宇傑轉往上海洋山同盛港口建設有限公司任職，4年後於2009年任上海市普陀區委常委、副區長，正式進入政壇。

從2009年開始，諸葛宇傑的仕途步入「快車道」，基本保持兩年一升，遠快於通常情況下中共人事的運轉節奏。2011年任上海國際港務公司總裁，2013年任上海市楊浦區區長，2015年任楊浦區區委書記，2016年任上海市委副祕書長，2017年任上海市委祕書長，同年再升上海市委常委。

值得注意是，不同於其前任于紹良，諸葛宇傑是完全在上海成長起來的。在之前的「本土派」市委副書記則是尹弘，在轉往河南任省委副書記之前，尹弘的仕途同樣未曾離開過上海。目前尹弘已任甘肅省委書記。

人事調整消息公布後，外界將目光聚焦於諸葛宇傑「70後」身分，這的確是其最顯著的標籤。

2017年5月，諸葛宇傑當選上海市委常委，成為彼時全中國最年輕的省級黨委常委，5年之後的今天，他繼續保持了自己的「最年輕」記錄。

比諸葛宇傑稍早時間成為中國首名「70後」省委常委的劉捷，經過江西、貴州兩地的歷練，目前任浙江省委常委、杭州市委書記，其上升趨勢同樣驚人。

相較於其他在近年來，特別是2021年底中國地方省分省委班子大換屆湧現出的「70後」常委，如福建省委常委郭甯甯、黑龍江省委常委何良軍等人，諸葛宇傑和劉捷5年前便已踏出這關鍵一步。

尤其諸葛宇傑，此番出任省委副書記意味著已經過了省委常委「上升」這道政壇門檻，可說其已是「70後」中名副其實的「領頭羊」。

多維新聞此前報導上海市政壇，作為中共省部級高官中為數不多的「70後」代表之一，諸葛宇傑值得外界予以持續關注。

在他之前的兩任上海市委祕書長分別是丁薛祥和尹弘，離開上海後均繼續向上。考慮到諸葛宇傑的政壇經歷及年齡優勢，加上升任上海市委副書記這一明顯「訊號」，或許在未來將繼續延續其「最年輕」記錄，於政壇取得更大成績。

此外，隨著諸葛宇傑的上升，外界關於上海市委書記李強政壇去向的猜測也在增多，原因在於二人共事經歷頗多，特別是李強在2017年執掌上海以來，諸葛宇傑即任市委祕書長。畢竟此類情形在中共政壇不乏先例，譬如前述丁薛祥和尹弘即是典型。