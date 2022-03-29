集保結算所29日表示，自106年臺股定期定額開辦以來，已成為國人投資理財的重要管道，依據集保大數據平台統計，今（111）年2月國內自然人整體定期定額的金額已達到37.4億元，較去年同期成長約61％；人數也達到33.8萬人，較去年同期成長約68％。

除定期定額規模穩定成長外，投資人對於ETF的偏好也逐漸攀升。其中以元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）兩檔2月定期定額交易人數高達11.5萬人與9.5萬人，列居一、二名；而第三到五名依序為富邦台50（006208）5.1萬人、國泰永續高股息（00878）4.6萬人、富邦公司治理（00692）2.4萬人。

另六至十名為：國泰台灣5G+（00881）2.2萬人、元大臺灣ESG永續（00850）1.1萬人、國泰智能電動車（00893）9,682人、富邦越南（00885）8,808人、國泰股利精選30（00701）6,531人。

進一步觀察，最受國人歡迎的前十檔定期定額ETF，連結標的多為「標竿企業」、「高股息」、「公司治理型」等證券，與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。另外特定題材的ETF也相當受到投資人歡迎，富邦越南（00885）與國泰智能電動車（00893）成立不到一年，其定期定額交易人數就擠進前10名。在高通膨的年代，如何為自己創造薪資以外的多元收入來源，並及早規劃退休準備，已然成為全民話題。

集保結算所林修銘董事長表示，集保多年來建置大數據平台，將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用先進技術提供視覺化互動式的資訊，希望帶動市場數位創新，促進民眾對於投資理財的意願，推升臺灣資本市場長遠的進步。