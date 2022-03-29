陳奕迅單曲〈孤勇者〉獲好評．（環球音樂提供）

小學生大合唱陳奕迅單曲的影片在網路上瘋傳．（環球音樂提供）

Eason陳奕迅去年推出單曲〈孤勇者〉，連續12星期高居音樂平台榜首，歌曲勢頭強勁再度「封神」。日前一段小學生在教室裡高聲合唱〈孤勇者〉的影片在網上瘋傳，更登上微博熱搜，「＃陳奕迅都不知道唱的是兒歌＃」的標籤衝破3億次閱讀量，而影片累積近940萬次觀看，就連Eason都在微博回應：「聽說我出了首兒歌？」

〈孤勇者〉在兩大音樂平台QQ音樂「熱歌榜」及網易雲音樂「熱歌榜」成績驕人，自2022年頭至今分別達成連續11周冠軍，及蟬聯榜首12周。並在多個影片平台中被超過100萬名用戶作背景音樂發佈短片，而播放量更打破30億次，其中一句歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」引起網友共鳴，被用作為身處不同崗位的人打氣，為大家帶來希望與勇氣。

〈孤勇者〉是遊戲《英雄聯盟》衍生動畫劇集《英雄聯盟：雙城之戰》的中文版推廣曲。《英雄聯盟：雙城之戰》作為《英雄聯盟》的官方動畫劇集，2021年11月首播即取得了當月Netflix全球第一的成績，並連續3周在全球52 個國家和地區佔據榜單前十，爛番茄指數達到了罕見的100％ 好評。近期，在全球動畫領域最高榮譽殿堂——安妮獎中，《英雄聯盟：雙城之戰》九提九中，在安妮獎電視／流媒體單元一舉斬獲最佳電視動畫獎、最佳導演獎、最佳編劇獎等9項大獎。