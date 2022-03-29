中華職棒33年賽季將於4月2日展開，為了服務無法到場觀賽的球迷，中華職業棒球大聯盟從2014年正式營運官方賽事轉播平台CPBLTV，今年4月1日起CPBLTV將轉換平台，在Hami Video正式上架，訂購聯盟全賽事轉播優惠每月只要277元，海外球迷也能零時差、零距離掌握中職賽況。

CPBLTV採付費模式，球迷訂購之後不但可以收看一軍例行賽直播，也可收看賽事VOD、二軍賽事、歷史賽事、明星賽等系列賽，以及選秀會、年度頒獎典禮等年度盛會，今年提供全新訂閱服務，正式在Hami Video上架，讓球迷朋友有更多元的選擇，除了仍在同一個平台上，收看中職5隊主場賽事，也推出單隊主場賽事訂閱方案，單隊每個月77元，訂購聯盟全賽事，優惠月費只要277元。

4月1日起，CPBLTV將於Hami Video平台開放訂閱，球迷先下載Hami Video app，接著使用行動門號登入，再選擇收視方案，簡單三步驟就可享受專屬的2022中職賽季轉播服務，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能看。

而海外球迷也不孤單，全新CPBLTV收視方案，繼續提供海外收視服務，少少花費就能享受完整的棒球饗宴，同樣也是單月277元，中職全賽事自由看，加上賽事回看、完整VOD、直播聊天室完整服務，全面照顧所有球迷收視需求。