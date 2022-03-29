兒童節連假到來！淡海輕軌推出連續4天兒童免費 （新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

兒童節連假全家出遊，最佳的春遊行程就是搭乘淡海輕軌，新北捷運公司指出，從4月2日起至4月5日止，凡6歲以上未滿12歲兒童，持數位學生證或兒童優惠卡可享免費搭乘，如為外縣市兒童，出示健保卡或可證明年齡之證件(民國98年以後出生)，可於淡海輕軌紅樹林站或淡水漁人碼頭免費兌換一日票1張，除此之外，更有金牌農村推出親DIY親子課程、幾米主題遊樂場，這個兒童節連假就來點不一樣的親子行程。

新北捷運公司表示，現在正是春遊時節，往年兒童節連假都能吸引大量的親子旅客，在紅樹林站及淡水漁人碼頭站購買淡海輕軌一日券，可以在當日無限次搭乘，沿線多個景點一次玩透透。

位於淡金鄧公站旁的滬尾櫻花大道，是個輕鬆賞花健行，也可以步行到金牌農村樹興社區參加親子DIY課程-茶油護手香氛蠟燭動手做及蜜蜂採蜜的生態解說 (約2.5小時左右)，原價每人400元，憑淡海輕軌一日券還可折抵50元(每人僅限折抵一張)，另外再加贈1瓶250CC蜂蜜水，詳情請上「新北捷運 X 淡海輕軌」粉絲專頁查詢。

在淡金北新站，可以搭乘賞櫻公車前往知名的天元宮，輕軌沿線的公司田溪也有沿溪步道，非常適合全家人安排輕鬆的親子走春行。而最受旅客喜愛的漁人碼頭，不但搭乘輕軌就能輕鬆到海邊，現在還有由知名丹麥團隊設計製作的「幾米溜溜帽遊樂場」，以幾米繪本中的「帽子」和「禮物盒」為設計元素，將帽子合禮物盒變成高塔，搭配兩座溜滑梯，讓小朋友能開心遊玩。

而對於即將來到的連假人潮，新北捷運公司也啟動全面性的公安檢修，尤其淡海輕軌將近有一半皆為高架車站，相關的安全設施也於近日完成全面檢修，防疫措施也再度加強，希望能讓所有旅客能安心遊玩；快樂出門。

新北捷運公司持續呼籲旅客，除使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，鼓勵旅客能加使用，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，新北捷運公司將加強巡查，如遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。