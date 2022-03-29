總部位於美國田納西州的聯邦快遞公司（FedEx）今天宣布，創辦人佛瑞德里克．史密斯（Frederick Smith）為公司服務超過50個年頭後，將卸下執行長職務。

聯邦快遞在史密斯執掌下，從一家田納西州的小公司發展成全球運輸業巨擘，旗下現有約57萬名員工；史密斯卸任後，將由營運長辛柏文（Raj Subramaniam）轉任執行長。

辛柏文於1991年加入聯邦快遞公司，曾在加拿大、亞洲和美國擔任高階職務。

職務交接定在6月1日，77歲的史密斯將成為執行董事長，辛柏文升任總裁兼執行長。

史密斯最早在耶魯大學就讀時就有了聯邦快遞公司的構想，當時他認為緊急運輸服務是經濟的重中之重。

根據聯邦快遞的官方企業史，史密斯將品牌命名「聯邦快遞」，是因為他認為與「聯邦」這個詞相關的愛國意義會讓人聯想到全國經濟活動的利益。

聯邦快遞公司最初在1973年只有14架小飛機，如今除了數以百計的飛機之外，物流網路也遍布全球，去年營收近840億美元。