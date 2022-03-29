為持續推動AI應用於生醫、醫藥科技領域之創新，實現精準健康，品牌廠華碩（2357）今（29）日與國家衛生研究院、輝達NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案，結合醫藥衛生研究數據、AI雲端技術與高速運算伺服器，打造台灣首座生醫專用AI超級電腦，預計最快於今年7月上線。

為期四年的該產學合作案，除將AI超級電腦應用於精準健康、疫苗開發與新藥研究等國家級任務所需之超高速運算，華碩更投入AI專家與國衛院合作，持續深化健康大數據、生醫AI模型，加速台灣生醫產業AI應用發展。另一方面，國 衛院作為國家智庫，亦期能放眼國際，在擴大國內醫藥衛生研發量能之際，將台灣在AI應用於生醫領域之成功模式提供國際參考使用。

華碩董事長施崇棠今親自出席合作儀式時表示，這兩年疫情讓大家深感疫苗研發的重要性，華碩累積多年的AI雲端核心技術，此回與NVIDIA合作，為國衛院打造台灣第一座生醫專用的AI超級電腦，對台灣接下來的疫苗開發、新藥探索等國家級任務有所貢獻，更期待未來與國衛院攜手，加速推動台灣生技產業的數位創新。

這一次的產學合作案中，華碩提供雲端架構軟體中心（OCIS）研發的AIHPC雲端平台、由台灣智慧雲端服務（TWS）的維運諮詢服務及訓練，並導入多體學巨量分析軟體、醫療影像辨識軟體、藥物／疫苗開發軟體等完整規劃，與國衛院共組研發團隊，排除技術障礙，順利開發AI模型，進一步協助國衛院提升AI核心能量，擴大國家生醫智庫的服務量能。

展望未來，生醫AI超級電腦將與學研醫療機構及產業界攜手，開發多元生醫領域的創新及應用，接軌國際、深化台灣醫療科技的全球能見度。