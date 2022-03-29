中國外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會表示，經各方協商，在3月30日至31日於安徽屯溪舉行的第三次阿富汗鄰國外長會期間，將召開阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制會議。

汪文斌指出，中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇大使將主持會議，美國、俄羅斯、巴基斯坦三國阿富汗問題特別代表將出席，中國國務委員兼外長王毅將集體會見各方與會代表，中美俄巴都是在阿富汗問題上有重要影響的國家，期待通過此次會議與第三次阿鄰國外長會形成積極呼應，進一步凝聚各方在阿富汗問題上的共識，推動地區國家和國際社會加大對阿富汗和平重建的支持，幫助阿富汗早日實現和平穩定與發展。

汪文斌28日記者會時指出，第三次阿富汗鄰國外長會，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克6國外長或代表將出席。隨後，王毅將主持召開「阿富汗鄰國＋阿富汗」外長對話，邀請阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席，印尼和卡達外長受邀與會。