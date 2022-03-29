嘉義市1間屋齡46年平房10年前因屋主親人輕生變成凶宅，而房屋轉手1人後如今再度出售，開價450萬，前接體員、暢銷作家「BigBrother大師兄」分享屋況照驚見裡頭壁癌相當嚴重，甚至有整面牆油漆斑剝，他說「我雖沒有敏感體質，但是看了房子照，確實有股寒意慢慢上來！」

大師兄在個人臉書分享1個賣屋資訊，該物件建坪14坪、地坪26坪，是3房2廳1衛格局，屋齡約46年，其中房屋特色中寫明「第一手屋主的親人自縊，距今約十年」，文章提到目前是第二手屋主，該屋主原規劃自用，如今因用不到故出售，大師兄並貼出另1張屋況照片。

嘉義1間屋齡46年凶宅，開價450萬，前接體員、暢銷作家「BigBrother大師兄」分享屋況照驚見裏頭壁癌相當嚴重，甚至有整面牆油漆斑剝。（翻攝自「BigBrother大師兄」臉書）

屋況照中，不但多處屋內牆壁嚴重壁癌、油漆斑剝，還有整面牆油漆幾乎全掉光，屋內也十分老舊，不像有人住過，照片還附上標註「敏質敏感者請評估身體狀況再來」和「凶宅買賣」；大師兄分享截圖PO文提到「先不說46年平房450萬或是自縊可不可怕，我雖沒有敏感體質，但是看了房子照，確實有股寒意慢慢上來！」

其他網友留言「買舊房子自住，就是要準備花錢整理呀」、「我也有看到 我覺得浴室照片比較可怕」、「平房壁癌好處理啦，而且有地坪，打掉重蓋都可以」、「事故不可怕，價格才讓人怕」、「好誠實的房仲耶，喜歡」、「嘉義真的很潮濕」、「房子挺小的、屋況挺舊的、價格挺貴的」。