疫情期間，許多面授課程暫停，線上課程成為學生不中斷學習的途徑。大陸教育部高等教育司司長吳岩29日表示，近期，大陸教育部建設「國家高等教育智慧教育平台」已於28日正式上線。首批上線課程匯集眾多名師授課，包括北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫、中國工程院院士鍾南山、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏、著名敦煌學者樊錦詩。

吳岩表示，「國家高等教育智慧教育平台」的建設目標是匯聚國內外最好大學、最好老師建設的最好課程，成為全球課程規模最大、門類最全、用戶最多的國家高等教育智慧教育平台。其兩大核心功能是針對大學師生和社會學習者，提供各類優質課程資源和教學服務；對於教育行政部門和高校管理者，提供師生線上教與學大數據監測與分析、課程監管等服務。

據了解，「國家高等教育智慧教育平台」首批上線的2萬門課程是從1800所大學建設的5萬門課程中精選的優質課程，課程覆蓋了13個學科92個專業類。首批上線課程匯聚眾多名師、中國院士學者授課，包括林毅夫、鍾南山、張文宏、樊錦詩。同時這也是一個為全世界大學生和全球學習者提供多語種、國際化課程的開放平台。