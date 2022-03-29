三地集團透過旗下北基國際(8927)轉投資設立100%持股的三地能源，跨足綠能光電、電動車充電、能源儲備、綠電銷售，29日與12家銀行簽訂82億元聯合授信案，在台南七股打造台灣最大漁電共生案場；在能源儲備布局上，目標在2023年Q4完成綠電總建置達400MW規模，滿足全台6萬戶家庭一天用電量需求，展現企業使命。

三地集團29日舉辦「品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，由三地集團董事長鍾嘉村、高雄市經濟發展局局長廖泰翔、台南市議會議長郭信良、北基國際副董事長何佳璟、永豐銀行、凱基銀行、土地銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行等各界貴賓，見證三地能源與12家銀行聯合授信簽約。

本次聯貸案總金額高達新台幣82億元，打造台南七股區160MW、台灣最大漁電共生案場，同時也刷新多項新紀錄，包括獲得多家泛官股銀行大力支持、超額認購達1.8倍，刷新漁電共生案聯貸金額最高紀錄。

三地能源在綠電布局包括綠能光電、能源儲備、電動車充電和綠電銷售等領域。鍾嘉村致詞表示，三地能源是由北基國際100%轉投資，主要負責綠能產業的整合發展，三地能源今年在太陽光電上有150MW開始動工，儲能也即將有15MW 會在今年上線，未來2年團隊目標是能夠達到1GW，讓三地能源成為綠能產業的領頭羊，這是三地能源的第一步。

未來，三地能源將結合集團資源，用行動全力支持節能減碳，實現三地集團碳中和的目標。

何佳璟指出，三地能源目前進行中的光電案場規畫約有688MW，包含屏東獅子鄉99MW地面、屏東高樹鄉100MW地面+營農、台南七股區160MW漁電共生、台南鹿耳區99MW漁電共生、台南安南區125M漁電共生、台南將軍區105MW室內養殖+漁電共生。目標在2024年前全數完成並開始營運，每年約能創造39.8萬噸減碳效益，等同1022座大安森林公園每年碳吸收量。

在儲能案場的布局上，目前已有15MW建置當中，即將於3月底陸續完工，同時已取得245MW的儲能許可，預計目標總容量可達400MW，2023年第4季可望完成總建置達400MW規模，將可滿足全台6萬戶1天家庭用電，為穩定台灣電力盡最大心力，展現企業使命。

電動汽車充電站的部份，已建置全台高速公路上第一座超充站外，預計今年完成總計22站大功率超充站點和20站目的地充電站建置目標，進入都會社區也將與「全家便利商店」進行建站合作。至於綠電銷售部分，旗下太陽能產生的綠電除售予台電外，亦可以藉由旗下售電公司 (三地怪獸)，將綠電憑證賣給有綠電需求者。