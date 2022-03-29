俄烏和談似乎又見進展，在科技族群推進下，韓股29日收紅在2,741.07點，漲11.51點或0.42%。同時，韓元走升，但外資賣超2801億韓元。

根據韓國官方數據，在線上購物增加推升下，當地2月零售銷售年增4.7%。統計韓國主要25家購物商店或平台業績，2月共達12.2兆韓元，約100億美元，高於2021年同期的11.6兆韓元。

權值股漲跌互見，科技類股表現相對優異。雖然原物料價格大漲，外加全球供應鏈供貨大打結，不過，全球最大的兩家記憶體製造商三星電子以及SK海力士，第1季季報還是可望繳出漂亮成績單。

三星電子漲0.72%，SK海力士漲1.69%，電池大廠LG Energy Solution也漲1.03%。傳產中現代汽車收漲1.15%，LG化學收平盤，浦項鋼鐵則翻黑收跌0.17%。

美元兌韓元在1,219.8價位附近，韓元升7.5元。