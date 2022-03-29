0402太魯閣號事故造成49死、200餘人受傷，事故過幾天將滿1周年，外界仍在質疑台鐵改革是否來真的，傷者連日來也喊話見不到交通部長王國材，終於獲得回應，雙方今日下午3時碰面會談。傷者代表指出，希望交通部傾聽他們的聲音，並讓罹難者家屬、傷者家屬共同監督台鐵改革。

王國材表示，過去一年的處理過程中，台鐵局都會定期向他說明，先前沒有約好是交通部對大家不好意思。0402事故發生後，他個人也很震驚，一個工地施工車輛掉下來竟造成這麼大的傷亡，時任交通部長林佳龍也提到台鐵要加強改革，包含安全改革、工地管理、鐵道檢查員制度等，也開始有人第一線去看台鐵或鐵道工程看的問題，仿照航空業安全管理系統（SMS）在做。

傷者家屬唐先生說，大家提出3大訴求，首先是後續要持續關懷傷者，傾聽聲音；第2是希望成立某種形式的監督機制，廣邀專業人士、罹難者家屬、傷者家屬等，共同監督台鐵；最後希望部長承諾督導台鐵，讓台鐵在公平且正義的基礎上，拓善照顧傷者跟家屬。

唐先生指出，過去一年一直有與台鐵和交通部開會，傷者都秉持尊重，希望按照程序以和平手段，用耐心方式和官方溝通，但是得到的卻是一次次失望，所以迫不得已才召開記者會，希望得到部長注意跟關注，打破僵局。

傷者張小姐則表示，希望不要有更多人經歷跟他們一樣的傷痛，今日的討論過程中，台鐵安全改革的外部監督團體是很重要的議題，台鐵在安全這件事上需要專家來做嚴格檢視。

張坦言，許多傷者到現在都還沒有調適成功，今天看到毀損的車廂送達富岡，看到車體毀損有多嚴重，可以想像衝擊力道有多強，衝擊有多強，傷者需要恢復的時間就有多長，這有可能是很多人一輩子的傷痛。

針對傷者與家屬所提的3個訴求，王國材說他已清楚訴求內容，其中包含核銷速度太慢，今天會談他與交通部主管一起出席，一一回應問題，希望家屬可以放心。王也向傷者與家屬道歉，拖到今天才與大家面對面談，今日盼能處理大家提出的問題。