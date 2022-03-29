五角大廈消息人士說，他們計畫加快生產標槍(Javelin)反坦克飛彈，還有刺針(Stinger)防空飛彈，以便在提供烏克蘭軍隊抵抗俄羅斯之餘，不會耗盡自己的庫存。

據CNN報導，最新的願望清單顯示，烏軍向美請求每日各提供500枚刺針和標槍飛彈。美國國防部發言人麥克斯威爾（Jessica Maxwell）表示，刺針的生產線原本已經關閉，但現已重啟，以完成國外銷售清單。而美國防部也正在和製造商雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）協商，考慮增加生產量或是加快生產速度。

麥克斯威爾說，選項包括在生產線上增加人員、製造新零件以替換舊的，或是購買額外的工具或測試設備。目前生產一批刺針飛彈彈大約需要18到24個月，具體時間取決於批次大小。五角大樓並未透露具體的彈藥庫存，但根據國防部的政策，它維持了衝突中可能需要的彈藥量。

據五角大樓稱，標槍反坦克系統正處於全面生產模式，但五角大廈正在考慮提高產量。標槍製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）發出聲明說，有能力滿足可預見未來不斷增長的需求。

根據美國國防部的預算案，到2022年，標槍反坦克系統的年產量可以超過 6,000 套。而在刺針重新生產之前，雷神技術公司也獲得了一紙3.2億美元的訂單。