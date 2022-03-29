太魯閣號事故即將滿周年，台鐵今（29）日舉行記者會說明去年6月起推動台鐵安全改革情形，台鐵表示去年5月擬定的6大策略33方案已完成9項，其中傾斜式列車限速備援系統52套已完成驗證，交通部核定後就可啟用。

台鐵營運安全處處長林景山表示，0402太魯閣號事故發生後，台鐵就透過人、車、路的面向，積極推動安全改革措施。除了去年6月到今年2月未再發生重大行車事故，比去年同期減少2件；一般行車事故及行車異常事件數也各自減少5件。不過台鐵也坦言一般事故及異常事件進步率仍亟待加強，檢視KPI執行後的情形，第1季達成率是63％，第2季是58％。將持續努力。

林景山表示，台鐵積極推動各項安全改善措施，去年5月擬定計畫，包括6項策略，健全工地管理、防止外物入侵、強化軌道結構安全、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全及引進安全管理系統SMS，總共有33方案，期盼引進專業技術服務，將各項作業指引內化落實至基層，110年6月起明訂KPI，正在積極推動中。目前已經完成9項方案，其中已完成的7項安全方案，包括：土地安全由台鐵負全責管理、健全緊急通報機制、預防斷軌、維修關鍵零組件國產化、訂定重賞重罰激勵機制、智慧化巡軌、整合維修能量、落實ATP隔離開關遠端監視系統、安全技術研討會。今年再新增智慧鐵道方案，還有25項安全改革待努力。

在確保行車運轉安全部分， 2018年普悠瑪事故後，台鐵與中科院合作研發「限速備援系統」，當列車在ATP（列車自動保護系統）遭隔離後，透過「限速備援系統」讓列車時速不會超過60公里，確保行車安全，只要超速就緊急煞車。台鐵目前已在普悠瑪、太魯閣號列車安裝52套「限速備援系統」，並完成IV＆V獨立驗證與認證，已提報交通部，交通部核定後就可啟用。「限速備援系統」共有400套，期程到明年3月，未來還會在其他列車陸續安裝。

林景山表示，今年台鐵持續再推動25項方案，並加以滾動檢討，強化安全維護及管理量能；目前正配合交通部委託專業機構辦理SMS第三方評鑑，確保台鐵安全管理系統有效落實執行，建立安全第一的組織文化與作業習慣。