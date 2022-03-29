清明連假即將到來，古詩有云：「清明時節雨紛紛」，描述清明時天氣總是陰雨綿綿，命理師小孟老師在FB粉絲團分享，這個時期的雨水就是財水，清明期間求財效果最好，若想要增旺財運，賺錢更輕鬆，一定要把握良機。
小孟老師分享，若想要增旺財運，可以在4/5清明節當天製作錢母：準備888元的紅包，紅包袋上畫一個太陽，於中午11：00～13：00、下午3：00～5：00這兩個吉時放到12生肖對應的吉位即可。建議放置7天後拿去銀行存起來，能讓今年的財運一路發。
12生肖發財吉位：
▍生肖鼠：廚房米缸下或櫥櫃中。
▍生肖牛：書櫃最上方。
▍生肖虎：玄關或門口右方。
▍生肖兔：家中紅色地毯下。
▍生肖龍：木櫃中。
▍生肖蛇：床下。
▍生肖馬：冰箱下。
▍生肖羊：家中角落。
▍生肖猴：書櫃、衣櫃最內側。
▍生肖雞：流理台下方。
▍生肖狗：客廳桌下。
▍生肖豬：窗戶下方。
小孟老師另外分享4月財運最旺生肖，屬豬、蛇、牛、鼠的人一整個月財運特別順遂，賺錢輕鬆，努力就有收穫。
▍第四名：生肖豬
屬豬人4月適合開拓財路，建議把精力放在研究、尋找副業上，將會有意想不到的收穫。
▍第三名：生肖蛇
屬蛇人4月事業運旺，可能會負責重要任務，雖然壓力很大，但會得到豐厚的回報，眼光看遠一點，這陣子的努力將對前途有很大的幫助。
▍第二名：生肖牛
屬牛人擺脫霉運，工作表現亮眼，只要肯動身努力，保持積極的態度，就能讓錢滾錢，越賺越多。
▍第一名：生肖鼠
屬鼠人4月對賺錢很有動力，建議可多多充實自己理財方面的知識，研究各項投資標的，讓自己未來的投資更精確，荷包賺滿滿。
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