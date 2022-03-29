台中市神岡區日前發生火燒公車意外，幸未造成人員傷亡，市議員周永鴻29日指出，台中公車一年來已發生3起火燒車事件，市府不應讓搭公車變成在玩命。交通局指出，已要求客運業者全面檢查，並針對老舊車輛儘速汰舊換新。

周永鴻表示，台中市去年3月至今已發生3起火燒車事件，包括去年3月12日，台中客運201路公車行駛在東區，引擎突然起火燃燒；去年6月17日，全航客運158路公車行經大里區時也發生起火事故，加上本月25日神岡區東南客運98路公車起火，讓市民對公車安全有嚴重疑慮。

周永鴻指出，台中還有許多逾12年的老車服役中，近期常接到神岡民眾反映有公車因故障而脫班情形，造成民眾就學、就醫極大不便，市府應全面檢測公車狀況，並加速汰換老舊公車，不要讓市民搭公車變成在玩命。

台中市交通局表示，上周行駛神林路途中起火的東南客運98路，於2012年出廠，目前車齡10年，並未超過低地板公車12年車齡限制，該車輛有定期驗車，最近一次保養日期為2月23日(二級保養)，初步判定起火點位於車尾的引擎電腦，已請業者針對同款車型的引擎電腦全面檢測，以及有使用同款車型的所有業者全面檢查。

另外，台中客運201路及全航客運158路公車日前發生車輛異常，經查證後分別為啟動馬達線路異常冒煙及引擎上方線圈老化所致。交通局已要求客運業者針對老舊車輛儘速汰舊換新，並持續向中央爭取購車經費加速汰換，對於車輛未及於屆齡前汰舊，將依據「台中市汽車客運業管理自治條例」處分。