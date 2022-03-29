空軍飛官少校陳奕，今年1月間駕駛F-16V戰鬥機，執行炸射戰術任務時，在嘉義外海墜機殉職，得年28歲，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠；他的父母表示，希望陳奕不必掛念家人，只要庇佑台灣及故鄉南投平安。

南投縣陣亡將士、因公殉職戰士春祭典禮，及陳奕入祀忠烈祠儀式，由縣長林明溱率縣府各局處全體主管與祭，立委許淑華擔任糾儀官，南投縣後備指揮部上校指揮官陳建鋒、南投憲兵隊長陳育民中校、空軍嘉義第4聯隊聯隊長謝慶源少將、21作戰隊隊長許震衛上校等人陪祭。

林明溱表示，陳奕是南投縣名間鄉人，懷著捍衛領空的壯志，畢業於空軍軍官學校正期班，任職空軍戰鬥機作戰隊飛行官，表現優異，對於長官交付的各項飛行戰、演、訓任務，都能戮力以赴，捍衛台海領空，盡忠職守；1月11日奉命執行炸射戰術任務，模擬海上敵軍炸射目標，防範敵軍繞台進犯任務時，遭遇突發危難，戰機於嘉義縣東石外海墜落，不幸因公殉職。

陳奕服役期間，執行任務克盡職責，展現中華民國空軍的「筧橋精神」及忠勇軍風，獲國防部追頒「忠勇勳章」、總統追晉空軍少校，他因公殉職犧牲奉獻，符合冒險犯難、捨己為國精神，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，讓他的忠烈精神永昭垂範。

陳奕的直屬隊長許震衛說，陳奕英靈入祀忠烈祠的大事圓滿完成，他告訴陳奕任務已經結束，接下來捍衛台海保家衛國的工作，會由空軍弟兄袍澤接手，落實執行。