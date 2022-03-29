俄羅斯入侵烏克蘭已逾1個月，在許多國家紛紛制裁俄羅斯停買俄國原油影響下，美國原油出口一路增加，根據美國能源部數據顯示，截至3月18日為止當週，美國原油出口攀升至每日380萬桶，創下2021年7月以來新高；此外，因歐盟降低對俄國天然氣的依賴，美國今年更可望將成為全球最大液化天然氣出口國。

根據《路透社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭使石油市場動盪，因為許多企業停止購買俄羅斯石油，導致價格飆升，而最近幾週，全球最大原油生產國美國的出口量有所增加。

報導指出，西德州中級原油期貨的交割地點：奧克拉荷馬州的庫欣的庫存，向來是衡量美國庫存變化的重要指標，美國能源部數據顯示，截至3月18日為止的當週，美國原油出口每日增加至380萬桶，創下2021年7月以來最高，目前庫欣的原油庫存則為2520萬桶，只略高於3月初創下的4年最低紀錄。

至於美國原油吸引全球買家的主因在於，其對布蘭特原油折價約7美元，3月稍早的折價幅還曾擴大至9.2美元，是近2年來最大價差。此外，石油輸出國家組織（OPEC）增產速度減緩，俄國遭國際制裁導致每日供應減少200萬至300萬桶，也是原因之一。

除了原油外，能源專家、標普全球副總裁葉爾金（Daniel Yergin）更透露，西方國家減少對俄國天然氣的依賴，美國今年將成為全球的最大液化天然氣出口國。