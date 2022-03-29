因廠商持續積極擴廠、增購設備，加上5G網路與綠能設施加速布建，經濟部發布，我國2021年固定投資規模創下新高，首次突破5兆元，達到5兆6495億元，實質成長達14.7％。

而隨國內經濟朝知識密集型產業轉型升級，研發成為企業提升競爭力的重要元素，我國企業部門研發經費逐年遞增，2020年來到5934億元，年增11％，是自2005年以來，16年內最高。

經濟部表示，近年固定投資成長動能強勁，對經濟成長貢獻顯著提升，先前占GDP普遍不及1個百分點，但2021年卻提升至3.55個百分點，優於其他GDP組成分。

民間部門向為固定投資主力，比重自2014年起均逾8成，隨主要半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，加上台商回台投資，2021年民間投資達4兆7645億元，實質成長19.1％，也是近11年最高增幅。

以型態別觀察，營建工程37.9％仍是最多，其次為機械設備36.8％，智慧財產占20.5％。可與2011年相較，智慧財產增1.7個百分點，領先各業別。

經濟部預期，在半導體廠商資本支出續增帶領下，供應鏈深化在地投資群聚效應顯現，加上投資台灣方案延長，可望維持投資動能，但因去年基期較高，主要機構預測我國2022年固定投資實質成長率介於2.2％到5.9％間，會比去年低。