《媽的多重宇宙》中楊紫瓊年輕的模樣。（取自FB）

《媽的多重宇宙》中史蒂芬妮許（左起）、關繼威、楊紫瓊、吳漢章飾演一家人。（台北双喜電影提供）

國際影星楊紫瓊主演新片《媽的多重宇宙》先在美國西南偏南影展（SXSW）全球首映贏得好口碑，25日在紐約、洛杉磯、舊金山總共三地搶先上映，楊紫瓊也因突破的演技大受讚美，許多評論紛紛表示她的表演值得拿下奧斯卡小金人。

這位功夫皇后最近也如火如荼宣傳這部演藝生涯另一巔峰代表作，23日接受完台灣媒體跨海專訪後，原訂24日凌晨將繼續與台灣媒體做視訊專訪，卻因新冠確診緊急改期，她難過之餘也不忘在社群努力宣傳佳績，最近還分享在劇中沒有濾鏡的年輕裝扮，青春洋溢的模樣讓影迷都暴動：「女神永遠不老。」

2001年3月26日《臥虎藏龍》在奧斯卡頒獎典禮大放異彩成為華人之光，楊紫瓊日前也在社群曬出當年的照片勾起大家滿滿的回憶，趣味的是，她在新片《媽的多重宇宙》穿梭各個宇宙索取對抗大魔王的技能時，其中一個角色正是扮演「俞秀蓮」，服裝組還特別找來相似的戲服。

楊紫瓊當年拍攝《臥虎藏龍》弄傷韌帶，手術後繼續帶支架上陣相當敬業，在與李慕白（周潤發飾演）最後的告別，她的真誠流露讓李安不得不先暫停，哭了15分鐘。楊紫瓊一路從選美冠軍到世界第一的功夫女星，年輕時，也曾因踏入婚姻而息影，最終選擇不當豪門太太復出拍戲，並且告別過幾段不適合的戀情，現在與支持她事業的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）愛情長跑18年，事業心重的她，也因為人生的決定，突破武術這個男人的天下，「打」響國際。

但這一切得來不易，楊紫瓊放下千金小姐的身分加入洪家班接受刻苦的訓練，拍戲拍到好幾次差點送命，連香港保險都不願意賣保單給她，由於常因工作受傷，楊紫瓊近日接受外媒採訪時，分享自己會念六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」祈求保佑平安，並在做任何事之前跟自己對話：「請原諒我，對不起，謝謝，我愛妳。」