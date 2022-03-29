60歲「功夫皇后」楊紫瓊最近推出新片《媽的多重宇宙》，預告照一出讓粉絲相當期待，沒想到近日她突然發文，宣布自己得到新冠肺炎，照片中她戴著黑口罩，虛弱躺在床上，向粉絲道歉無法出席新片在洛杉磯的首映會，引來大批粉絲留言關心，並祝她早日康復。而她雖然因為病情無法親自到現場，心繫電影的她在臉書上曬出自己的劇照，清秀模樣讓人難以相信她已經是可以做阿嬤的年紀了。

楊紫瓊在華人影壇有相當高的知名度，近年更是打入漫威宇宙在《尚氣與十環傳奇》中演出劉思慕的阿姨，《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟監製的新片《媽的多重宇宙》也請來楊紫瓊擔任主角，劇情更是天馬行空加入導演最擅長的「多重宇宙」概念，讓楊紫瓊在穿越多元宇宙的過程中呈現喜劇元素，不僅漏尿，還大玩SM，突破她以往莊重典雅的形象。

《媽的多重宇宙》即將上映，身為主角的楊紫瓊卻在臉書上回應自己不能出席首映會，因為不幸罹患新冠肺炎，照片中她看起來病懨懨的。雖然不能出席，楊紫瓊用照片宣傳的方式，在自己的臉書PO出劇照，照片中楊紫瓊留著空氣瀏海，一頭長髮綁成公主頭，穿著復古造型的白襯衫和牛仔褲，不仔細看還以為是曬出多年前少女時期的照片。