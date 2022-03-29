智慧型手機需求疲弱，砷化鎵穩懋(3105)第1季毛利率承壓，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於4月及5月需求相對比較疲弱，產能利用率提升比預期慢很多，達成原預估第1季毛利率約mid-thirties(35%)水準有壓力。

穩懋今天下午參加櫃買中心業績發表會，智慧型手機市場吹冷風，整體需求疲弱，大陸手機品牌廠庫存高，穩懋第1季毛利率也受到影響，陳舜平在回答投資人提問前，針對公司第1季營運展望更新時表示，達成原來的毛利率有壓力。

原本穩懋預估，由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

陳舜平表示，第1季到現在來看，單季營收可以達到，不過由於4月及5月需求相對比較疲弱，產能利用率提升比公司預期慢很多，致使第1季毛利率有壓力，至於毛利率多少，待4月法說會時公佈。

針對投資人提問，近期大陸新冠肺炎疫情對公司營運影響？陳舜平表示，穩懋在大陸沒有生產基地，所有晶圓廠都在台灣，大陸疫對穩懋生產不會有影響，至於全球供應鏈變化，過去一、兩年來都是如此，運輸及生產地都有狀況，不過穩懋經濟規模夠大，可以妥善因應不會影響。

俄烏戰爭及通膨衝擊消費市場，外媒報導，蘋果於3月上旬推出升級支援5G的新款平價機款iPhone SE因市場需求不振，下修下一季的出貨量約200萬支到300萬支，不過穩懋表示，目前客戶拉貨正常。

為因應客戶需求，穩懋今年持續進行擴產，晶圓C廠無塵室擴充預計上半年完工，新產能將於第3季左右開出，新增約3000片到5000片產能，以應付旺季需求；南科高雄園區路竹廠於去年中動土，目前以土建為主，預計明年6月到7月無塵室完成，2024年加入量產；由於今年有路竹廠建置工程資金需求，穩懋預估，今年資本支出在120億元左右，由於新產能加入，折舊費用預計較2021年增加1成到2成。