中共官方英文《中國日報》報導一名大陸留學生在入境澳大利亞時被檢查手機與個人物品，澳方境管官員發現該留學生隱瞞了在中國接受軍事訓練的經歷，以此為由取消其簽證並予以遣返。中共外交部發言人汪文斌表示，澳方做法損害中國 留學生正當合法權益，已向澳方提出交涉。

據《環球時報》報導，中共外交部例行記者會有媒體提問稱，一名中國赴澳大利亞留學生在悉尼國際機場入境時遭澳方無端盤查後被遣返，外交部對此有何評論？

發言人汪文斌答覆稱，近期澳大利亞邊境執法人員數次針對中國赴澳留學人員入境雪梨進行無端盤查，檢查手機及個人物品，並將中國高校組織軍訓認定為所謂的「軍事訓練」，以隱瞞所謂「軍事訓練經歷」為由取消簽證並遣返，損害中國赴澳留學人員的正當合法權益。中國外交部和駐澳使領館已向澳方提出嚴正交涉，駐澳使領館已於第一時間向中國相關留學生提供了領事協助。

汪文斌說，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳。我們敦促澳方停止這種損人不利己的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件。中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。