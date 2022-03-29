美國財政部副部長Wally Adeyemo周二表示，美國與其盟友擬對更多俄羅斯的經濟領域祭出新制裁，將鎖定那些讓俄羅斯能繼續入侵烏克蘭的關鍵領域，包括供應鏈在內。

Adeyemo目前正在歐洲與美國盟友就如何強化和執行對俄制裁進行協商。周二他在倫敦表示，擴大這些作為旨在「破壞克里姆林宮操作其戰爭機器的能力」。

這位美國副財長表示，對於那些讓克里姆林宮得以進行惡意活動的產業，我們除了將制裁其相關企業之外，亦計畫破壞其關鍵的供應鏈。我們將與超過30個合作夥伴和盟邦協同行動，這些夥伴都已經加入我們應對俄羅斯入侵烏克蘭的聯盟。

Adeyemo並未指明新制裁可能針對的領域與企業。

Adeyemo表示，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來所祭出的制裁，包括凍結俄羅斯央行的外幣資產、禁止俄羅斯主要銀行和權貴的強勢貨幣（Hard currency）交易，以及對先進半導體等技術實施出口限制，這些措施都證明非常有效，讓俄國陷入經濟與金融危機，削弱了克里姆林宮的戰爭資源。

Adeyemo表示，只要俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國的盟邦與合作夥伴將採取更多重要措施拑制俄羅斯的經濟。