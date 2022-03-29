金門南門天后宮信眾奉迎媽祖神轎經過模範街口。（李金生攝）

台金兩地信眾虔敬恭迎遶境，沿途鞭炮聲不絕於耳，將后埔城廂四境渲染得熱鬧滾滾。（李金生攝）

金門南門天后宮信眾奉迎媽祖神轎經過模範街口。（李金生攝）

台灣開山媽祖聯誼會暨雲林麥寮拱範宮開基媽祖分靈今天跨海駐駕金門南門天后宮，遶境巡安隊伍經過東門代天府。（李金生攝）

台灣開山媽祖聯誼會暨雲林麥寮拱範宮開基媽祖分靈今天跨海駐駕金門南門天后宮，台金兩地信眾虔敬恭迎遶境，沿途鞭炮聲不絕於耳，將后埔城廂四境渲染得喧囂沸騰，當地鄉親開心表示：「好久沒這樣熱鬧了！」

開山媽祖聯誼會暨雲林麥寮拱範宮開基媽祖管委會主任委員張克中帶領台灣各地媽祖廟7位主委奉請拱範宮開基媽祖神像渡海到金門，南門天后宮主委許燕輝率同長老及頭旗、五方旗、千順將軍會、涼扇鼓、媽祖神輦、白府王爺，以及由金門縣浯島千順神將文化推廣協會理事長許亞仁率領的金門Q版電音及千順神將團隊迎駕。

下午3時，遶境隊伍從西門外武廟廣場出發，迤邐經過浯島城隍廟、中興路、北鎮廟、土地公廟、模範街、東門代天府、民族路，最後抵達分靈駐駕所在的南門天后宮，五彩旌旗、鑼鼓陣及神輦相接，鞭炮聲此起彼落，吸引當地鄉親和遊客駐足圍觀，一路熱鬧滾滾，神氣十足。

張克中表示，此次受開山媽祖指示，奉請拱範宮開基媽祖渡海，永遠駐駕南門天后宮護佑金門，隨行有嘉義天后宮主委王文良、桃園振天宮主委鄭創發、台中烏日聖母宮主委鄭吳錦蓮、大里新興宮主委黃來成、彰化大城鎮世宮主委蔡鴻霖、台北胡蘆寺董事長郭江源、土城福景宮主委謝慶山等人。

張克中和南門天后宮主委許燕輝一致表示，媽祖慈愛、悲憫的精神為世人所敬仰，期待透過台金兩地宗教交流，為全島鄉親護持增慧，遠離疫情帶來的困境。

國定古蹟麥寮拱範宮於清康熙24年（1685）由湄洲純真禪師創建，乾隆7年（1742）遷至現址，嘉慶5年（1800）重建，道光7年（1827）再重修正殿，迄今已有337年的歷史，是雲林縣台西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、崙背鄉等36村、72庄的信仰中心。