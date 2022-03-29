中新網29日報導，隨著28日山東省委組織部微信公眾號發布，中共中央批准劉強出任中共濟南市委書記，統計今年以來，已有鄭州、海口、哈爾濱、濟南等4個省會城市中共黨委一把手出現人事調整。此外，劉強履新後，大陸省會城市再次迎來一位「70後」市委書記。

報導稱，劉強是寧夏海原人，1971年3月出生，年輕時代在中國農業大學求學。中國科學院大學經濟與管理學院管理科學與工程專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士。

按照公開簡歷，今年履新的4名省會書記中，除了濟南市委書記劉強是管理學博士，鄭州市委書記安偉是經濟學博士，海口市委書記羅增斌是理學博士，哈爾濱市委書記張安順是工商管理碩士，工程師。

目前，劉強是山東最年輕的省委常委。調赴山東任職之前，劉強長期在金融系統任職。他曾任中國農業銀行營業部副總經理、總經理，大客戶部總經理兼北京市分行副行長，資產負債管理部總經理、三農資本和資金管理中心總經理等職務，並曾兼任農銀金融租賃有限公司監事長。

2015年，劉強調任農行上海市分行行長，後兼任農行上海管理部常務副主任。2016年，劉強由中國農業銀行轉入中國銀行，出任中國銀行副行長。

2018年，47歲的劉強調任山東省副省長，離開金融系統到地方黨政部門任職。2020年，他任山東省委常委、祕書長。

在劉強之前，去年以來，多位「70後」幹部履新省會城市黨委一把手。

在浙江，去年12月，此前任貴州省委常委、省委組織部長的劉捷調任浙江省委常委、杭州市委書記，1970年1月出生的劉捷曾為大陸首位「70後」省級黨委常委。

在雲南，去年12月，雲南省委常委劉洪建，出任昆明市委書記。劉洪建1973年1月出生，他也是目前大陸最年輕的省會書記。

在山西，去年10月，1970年4月出生的韋韜履新山西省委常委，11月，韋韜出任太原市委書記。

在新疆，去年10月，1971年2月出生的新疆維吾爾自治區黨委常委楊發森，出任烏魯木齊市委書記。去年以來，省會城市黨政主要負責人調整密集，今年開年至今，亦有多個省會城市迎來新任市委書記。

在濟南之前，鄭州、海口、哈爾濱也在今年迎來了新任市委書記。

1月，此前兼任周口市委書記的河南省委常委安偉，出任鄭州市委書記；此前任四川省委常委、綿陽市委書記的羅增斌調任海南省委常委、海口市委書記。2月，黑龍江省委常委、政法委書記張安順出任哈爾濱市委書記。