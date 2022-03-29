台灣留學生曾以琳前年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但最高法院已違憲為由發回重審，今天重審結果出爐，仍維持與先前相同的8年有期徒刑。

台灣留學生曾以琳2020年11月在首爾街頭遭酒駕撞死，肇事的金姓司機並非首次酒駕被抓，獲判8年有期徒刑，但此案在去年12月30日被韓國最高法院發回重審。