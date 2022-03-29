台灣女留學生遭韓男酒駕撞死 法院重審維持8年徒刑定讞 17:032022/03/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣留學生曾以琳（中）在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但最高法院以違憲為由發回重審，29日重審結果出爐，仍維持與先前相同的8年有期徒刑。（圖／中時資料庫、曾慶暉提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣留學生曾以琳前年在韓國首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但最高法院已違憲為由發回重審，今天重審結果出爐，仍維持與先前相同的8年有期徒刑。 台灣留學生曾以琳2020年11月在首爾街頭遭酒駕撞死，肇事的金姓司機並非首次酒駕被抓，獲判8年有期徒刑，但此案在去年12月30日被韓國最高法院發回重審。 《文創股》獲利坐5望6 鈊象力搏空頭 《光電股》億光營運穩健 法人升價 #重審 #8年 #維持 #台灣留學生 #曾以琳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 九官鳥的心理剖繪 04:102022/03/25 時論廣場 4月維持現行口罩規定 全台揪362件違規 04:102022/03/29 生活新聞 克服罕病馬凡氏症 國二生藍睿瑜立志當眼科醫師 15:092022/03/28 生活 持利剪刺酒友並棄屍 男遭判刑8年6月 12:212022/03/29 社會 《觀光股》餐飲股除息秀 豆府出師不利、安心7天達陣 10:482022/03/25 財經 菲律賓塔爾火山維持3級警戒 近萬居民撤離 21:122022/03/27 國際 時論廣場》九官鳥的心理剖繪（施正鋒） 19:112022/03/24 時論廣場 《熱門族群》晶圓廠設備支出續飆 法人點將2員 17:292022/03/23 財經 何妤玟「孤單的老去」 結束8年婚姻曝淒涼近況 10:302022/03/24 娛樂 哈爾濱落馬官員、歌手曲婉婷之母張明杰涉貪 二審維持無期徒刑 15:562022/03/24 兩岸 史話》維持台灣戰後穩定運作──美軍中校侵吞台灣黃金案之7（炳文） 00:002022/03/25 兩岸史話 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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