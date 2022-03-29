讓愛延續下去！結合知名指揮家王雅蕙、鋼琴家嚴俊傑、台灣梧桐弦樂團與麗明營造董事長吳春山共同出演的「寶島弦情--惜情的春山‧傳唱台灣愛」音樂會，日前在台中國家歌劇院大劇院舉行並圓滿落幕，麗明營造董事長吳春山今（29）日將票房收入公開捐贈給三大公益團體，讓眾人的善心與愛心延續下去！

這場由「新加坡商新意力音樂有限公司」與「台灣梧桐弦樂團」共同發起、麗明營造獨家贊助的音樂會，是緣起於一份「愛台灣」的念想，集結了來自三個世代的音樂家齊聚一堂，用不同的方式演繹傳達對同一片土地的愛。

麗明營造董事長吳春山表示，整場音樂會從概念發想、募資、細節策畫、音樂家邀請、場地的協調、老歌重新編曲、宣傳、排練到正式登台，共歷時六個月的製作，動員超過上百人，也創下台中國家歌劇院罕見的票房紀錄-全場近2,000個可售座位於開演前一周，全部銷售一空！

該場音樂會於2月25日在聽眾安可聲不斷、演出人員頻頻出場謝幕的盛況中，圓滿劃下休止符。事實上，麗明營造曾於2019年公司成立25周年慶時，以企業包場方式，在台中國家歌劇院大劇院舉辦感恩音樂會，受邀嘉賓均免費入場。

此次為麗明營造首度贊助售票性質的活動。吳春山說，當台灣梧桐弦樂團前來提案時，他立即表示除了全額贊助本次活動經費外，售票收入亦全數捐贈給麗明營造長期支持的三大公益團體-「台灣身心障礙藝術發展協會(光之藝廊)」、「台灣行動菩薩助學協會」及「台灣老樹救援協會」。

日前票房結算後，總計收入76萬7,305元，平均每個團體可獲贈25萬5,768元！吳春山今日特別邀請三大公益團體代表--台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華與秘書長游金洲、台灣老樹救援協會理事長陳三奇、光之藝廊藝術總監蘇均衡，以及樂團成員與會，除再次對幕前幕後工作人員的辛勞表示謝意外，同時舉行現金捐贈儀式。

吳春山說，希望讓所有購票參與這場音樂盛事的觀眾朋友知道他們對音樂會支持的熱情，麗明善盡企業社會責任，集結眾人的善心將票房收入發揮更大更廣的用途，讓愛在我們共同生活的台灣土地上一直延續下去。