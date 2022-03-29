三地集團跨足再生能源產業，今（29）日舉辦「品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，與12家銀行簽訂授信合約，完成82億元聯合授信案。（柯宗緯攝）

三地集團跨足再生能源產業，今（29）日舉辦「品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，與12家銀行簽訂授信合約，完成82億元聯合授信案。（柯宗緯攝）

三地集團事業版圖從地產、食品、交通、休閒，再跨足再生能源產業，今（29）日舉辦「品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，與12家銀行簽訂授信合約，完成82億元聯合授信案，資金將投入台南七股區160MW漁電共生案場，將成為台灣最大漁電共生案場。

三地集團董事長鍾嘉村指出，近年來有感於空氣品質不佳，地球暖化愈趨嚴重，因此想為環境盡份心力，這次透過三地集團旗下「北基國際」轉投資設立100％持股「三地能源」品牌，將投入綠能光電、電動車充電、能源儲備、綠電銷售。

鍾嘉村提及，三地能源今年在太陽光電上，有150MW開始動工，儲能也預計有15MW會上線，未來2年目標盼達到1GW，讓三地能源成為綠能產業的領頭羊，也期待集結集團資源，帶領其他事業體，全力支持節能減碳，一步步實現三地集團「碳中和」目標。

北基國際副董事長何佳璟指出，太陽能光電布局，將在屏東縣獅子鄉、高樹鄉的開發以地面型為主，至於台南將軍、七股沿海一帶則發展漁電共生，另其他可開發場域則以屋頂型規畫，總建置容量688MW，目標2024年前全數建置完成並營運。

何佳璟指出，能源儲備方面則著重於AFC調頻輔助服務市場，目前已取得245MW建置許可，陸續在高雄鳳山區、高雄三民區及屏東大連各建置5M的儲能案場，同時持續擴充建置容量，目標2023年第4季完成總建置達400MW規模，未來可滿足全台6萬戶1天家庭用電，為穩定台灣電力盡最大心力，展現企業使命。

三地能源今在高雄萬豪酒店舉行「三地能源品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，由三地集團董事長鍾嘉村、高市府經發局長廖泰翔、台南市議會長郭信良、永豐銀行、凱基銀行、土地銀行、合作金庫銀行、台北富邦銀行等共同見證三地能源與12家銀行聯合授信簽約。

該聯貸案總金額高達82億元，將投入於台南七股區160MW漁電共生案場，同時也刷新多項新紀錄，包括獲得多家泛官股銀行大力支持、超額認購達1.8倍、漁電共生案聯貸金額最高，締造台灣光電業歷史新高紀錄。