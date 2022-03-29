金曲歌后蔡琴將在6月3、4、5日於台北國際會議中心舉辦「就是要好新琴」演唱會，29日舉辦記者會。蔡琴在疫情期間工作暫緩，看到身邊夥伴也因為疫情影響收入銳減，十分心疼，當場忍不住哽咽、紅了眼眶，感性表示看到樂手們因為經濟壓力要赴大陸工作，但在台灣有家人要照顧，因此她也暖心低調送上「生活小贊助」，讓工作人員又驚又喜。

她感嘆：「我好希望自己是百萬富翁，姊姊想給你們更多，但請你們體諒我。」並提到工作團隊長年來都在一起，培養深厚感情、工作默契，「我們相處時間，都比家人還要長，但不要怨天尤人，要穩穩的活下來」，將舉辦新巡演，她盼用歌聲在後疫情時代唱出大家的心境，除了陪伴大家一同走過疫情艱辛及告別苦悶陰霾，同時以「就是要好心情」的正能量態度展望希望未來。

蔡琴29日出席演唱會記者會，期待與粉絲見面。（陳俊吉攝）

64歲蔡琴，出道至今外型、嗓音保養得宜，被問及有引退計畫？她語帶保留說，先把這演唱會唱好再告訴大家，也透露在疫情爆發3年來萌生很多想法，「都還沒有決定，不是引退，應該是把原本引退的時間延後3年。」至於現在有戀愛時光？她笑虧：「戀愛是生活的麻煩，戀愛不會有好心情，只會亂心情。」

蔡琴前幾年數度被網友屢傳烏龍死訊，她樂觀看待，「為什麼要寫人家死，這次沒有死就破功，還破功3次，太不會編了」，更自虧每次傳出消息都有很多人看，代表自己還是有票房、點擊率。她透露前陣子疫情期間都待在家防疫，平時生活自律，除了靠掃地拖地作家事當運動外，更自曝每天都會在家徒手健身，甚至每天都做上百個仰臥起坐，擁4塊腹肌、結實的馬甲線，保持最佳體態。