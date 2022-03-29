金管會公布2021年「推動提高國人保險保障」、「辦理微型保險業務」、「投資5加2新創產業及公共建設」等三大方案績優保險公司，共有18家壽險業者獲「核准制商品」可改採「備查制」獎勵，其中台壽保、中壽及南山人壽3家獲獎勵件數則最多，均達6件。

金管會表示，推動「提高國人保險保障方案」績優的業者，共有臺壽、台壽保、國壽、中壽、南山、新光、三商美邦、第一金、合庫、全球、國際康健、友邦、法國巴黎及安達人壽等14家壽險公司。

而辦理微型保險業務績效優良的業者，共有台壽保、國壽、中壽、南山、新光及富邦人壽等6家壽險公司，以及兆豐、富邦、泰安、國泰世紀產險等4家產險公司。

至於投資5加2新創產業及公共建設績效優良者，計有台壽保、國壽、中壽、新光、富邦、遠雄、宏泰、台新、全球人壽等9家壽險公司。

針對提高國人保險保障、辦理微型保險業務績優的業者，金管會給予核准制商品可改採備查制辦理獎勵件數、定期公布辦理績優公司名單及相關申請案優先審查等獎勵措施，對投資5加2新創產業及公共建設績優的業者，亦給予核准制商品可改採備查制辦理獎勵件數。

金管會表示，上述18家辦理績優的壽險業者，將分別給予1～6件核准制商品可改採備查制辦理的獎勵件數。其中，以台壽保、中壽及南山人壽3家均獲得6件獎勵的件數最多，國壽、新光、富邦亦獲得5件獎勵。