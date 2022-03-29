帶觀眾在音樂裡感受到舞蹈，在舞蹈裡看見音樂，三個人樂團全新製作《催化效應－融．共感》即將登場，笛簫演奏家任重表示，這次以聲音作為觸媒，和其它領域連結在一起。

任重表示，這次特別和弦樂四重奏、舞者、影像合作，「我們希望觀眾在聽音樂的時候，可以看見舞蹈怎麼轉換音樂，音樂如何轉換成視覺影像，相互融合在一起，而不只是互相的陪襯。」

任重說，三個人樂團是以國樂器為組合的樂團，加上西方弦樂四重奏、舞蹈，可說是中西合併的跨域作品。古箏演奏家郭靖沐表示，焦點具焦在「共感」上，「音樂是主要元素，但是和不同領域的共同創作，觀眾可從不同領域欣賞和體驗。」

郭靖沐舉例，音樂方面會是比較聲響的呈現，在視覺效果看到的圓點，則是從雜訊和小點放大為結構性的呈現，「隨著影像的堆疊，觀眾會有不同的感受。」

有趣的是，觀眾還會隨機拿到有不同譜例的明信片，郭靖沐表示，上面附有QR CODE，掃描會聽到聲響，「看起來像是五線譜，但是實際上演出的方式、演奏出來的聲響會和想像的不一樣。」演出將於6月3日至5日在國家戲劇院實驗劇場登場。