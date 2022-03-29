市府動員工程人員來清理，共有10部機車受波及。（盧金足攝）

市府請來樹醫生診治，發現榕樹為褐根病，正進行治療。（盧金足攝）

台中市府靠近文心路旁的文心樓，人行道旁一棵大榕樹29日下午忽然傾倒在地。（盧金足攝）

中市府大榕樹倒地 波及10部機車幸無人傷

「碰！大樹倒了！」台中市府靠近文心路旁的文心樓，人行道旁一棵大榕樹29日下午忽然傾倒在地，行經路人目擊表示，「沒有預警，一下子就倒了！」停在機車格10多部機車中，5部被壓到，其中2部被榕樹頂部壓住，市府立即請來工程人員以鋸斷方式清理，幸好當時沒有路人經過，未造成人員受傷，祕書處正連絡機車的車主進行賠償修復等後續作業。

台中市府兩棟大樓包括文心、惠中樓，周遭都有樹木與草地綠化，這棵種在文心樓旁的大榕樹，樹木的葉子長得綠意盎然，看不出根部已呈現中空狀況，祕書處在澆灌時即發現根部生病，還曾請來樹醫生診治，發現榕樹為褐根病，正進行治療。

但疑因連日來下大雨與地震，造成樹根鬆動，今日下午2時30分，這棵老榕樹倒塌在地，民眾表示，老樹倒下時沒有預兆一聲就倒下，眾人趕快閃避，也幸好機車的車主當時沒在機車旁，否則後果不堪設想。

祕書處長顏迺倫表示，立即動員工程人員來清理，共有10部機車受波及，其中5部有稍受損，2部較嚴重，已連絡車主進行後續賠償事宜，有機車騎士停好機車進去市府洽公，出來發現機車被大樓壓到，大嘆「那會按呢」，機車送修後，只好改搭公車回家。