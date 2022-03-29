全球第4大IC封測大廠矽品精密與國立暨南國際大學聯手，簽署產學MOU，共育國家級封測菁英人才，投入企業導師、校園技術講座等，學生在大四下學期還能有最高月薪3萬4000元的實習機會，校長武東星表示，矽品持續在中部擴廠，未來暨大學子若有機會加入矽品，提早卡位畢業即就業，相信未來發展可期。
全球晶片短缺，包括汽車、手機、電子業都在搶晶片，加上新型態的運算模式，未來所有工業機械，航空航太、醫療教育，甚至生活家電等都會需要更多的感測器，有專家學者認為，晶片短缺將會持續至2023，且隨著科技發展，未來10年將是半導體業的黃金發展期。
武東星說，矽品是中部地區最大封測廠，與日月光投控集團全球市佔率28％穩居世界第一，近年強化在中部的廠域，包括台中、彰化、二林等紛紛設廠，因此需要龐大的人才投入矽品，暨大有豐沛的研發能量，也希望有機會能夠到南投設廠，創造更多跨領域的產學合作。
矽品精密行政長簡坤義表示，與武東星校長認識20餘年，早年武校長在工業局開設半導體學院時就認識，武校長專門培育國家人才，現在到了暨南大學服務，剛好強強聯手來簽訂這個MOU，國際級的學校與國際級的企業合作，相信能為台灣半導體產業，帶來新氣象。
簡坤義也說，未來將投入工程師到學校舉辦技術講座，也會帶領學生到矽品參觀，大4的時候也會安排學生到矽品實習，會把所有學生當成自己的員工一樣，每月給學生3萬4000元薪水，算是獎助金來鼓勵同學，半導體產業未來發展無可限量，也期盼能夠培育更多人才加入矽品。
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