矽品是中部地區最大封測廠，與日月光投控集團全球市佔率28％穩居世界第一。(矽品提供／吳建輝南投傳真)

矽品精密行政長簡坤義(左)表示，與武東星校長(右)認識20餘年，早年武校長在工業局開設半導體學院時就認識，武校長專門培育國家人才，現在到了暨南大學服務，剛好強強聯手來簽訂這個MOU。(吳建輝攝)

封裝測試產值佔全球第一的日月光投控集團所屬矽品精密確定要彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，預估未來8至10年如滿載運轉，投資金額約800億元，為彰化增加7500個工作機會。(本報資料照片)

全球第4大IC封測大廠矽品精密與國立暨南國際大學聯手，簽署產學MOU，共育國家級封測菁英人才，投入企業導師、校園技術講座等，學生在大四下學期還能有最高月薪3萬4000元的實習機會，校長武東星表示，矽品持續在中部擴廠，未來暨大學子若有機會加入矽品，提早卡位畢業即就業，相信未來發展可期。

全球晶片短缺，包括汽車、手機、電子業都在搶晶片，加上新型態的運算模式，未來所有工業機械，航空航太、醫療教育，甚至生活家電等都會需要更多的感測器，有專家學者認為，晶片短缺將會持續至2023，且隨著科技發展，未來10年將是半導體業的黃金發展期。

武東星說，矽品是中部地區最大封測廠，與日月光投控集團全球市佔率28％穩居世界第一，近年強化在中部的廠域，包括台中、彰化、二林等紛紛設廠，因此需要龐大的人才投入矽品，暨大有豐沛的研發能量，也希望有機會能夠到南投設廠，創造更多跨領域的產學合作。

矽品精密行政長簡坤義表示，與武東星校長認識20餘年，早年武校長在工業局開設半導體學院時就認識，武校長專門培育國家人才，現在到了暨南大學服務，剛好強強聯手來簽訂這個MOU，國際級的學校與國際級的企業合作，相信能為台灣半導體產業，帶來新氣象。

簡坤義也說，未來將投入工程師到學校舉辦技術講座，也會帶領學生到矽品參觀，大4的時候也會安排學生到矽品實習，會把所有學生當成自己的員工一樣，每月給學生3萬4000元薪水，算是獎助金來鼓勵同學，半導體產業未來發展無可限量，也期盼能夠培育更多人才加入矽品。