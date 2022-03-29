小甜甜與老公今（29日）首度帶著女兒米苔目出席活動，她透露看著天使般的女兒有想再生二胎的衝動，「兩個天使感覺很棒，他們也有伴，未來爸媽怎麼了，他們可以討論」，但她也提前擔憂下一個寶寶會是惡魔，雖說有擔憂，但小甜甜早就把下一胎小孩的名字取好，「男生會叫油飯，女兒則是叫米粉湯」，米苔目一聽這兩個名字也出聲反應，彷彿相當贊同。

關於第二胎的進度，小甜甜笑說身邊很多人都警告她要趁身材還沒恢復前趕快生，但她卻擔心自己會不斷發福，回不去過去較纖細的模樣，「所以我應該會等身材回來一些，再來計畫第二胎」，她透露自己目前還有20公斤的體重要減，她期許未來可以像白家綺一樣火辣，和女兒穿比基尼拍照，被問及現在有沒有戒掉宵夜的習慣，她則害羞解釋「帶小孩真的太累了，那時候是吃宵夜最好的時候，外送平台幾點都有，太方便了」，她坦言自己嘗試有過168瘦身法，結果擔心肚子餓，就在能進食的8個小時裡吃好吃滿，老公也曾積極的找她一起運動瘦身，結果每次都被小甜甜以「明天再說」為由推託掉。

談起育兒的工作，小甜甜表示老公「半神半豬」，都會主動願意喂小孩、換尿布，但有時候又會像小孩在旁邊鬧，總愛說些不好笑的笑話要她做出反應，「對老公還要假裝，真的太假了！」她也怨老公動不動就躲在廁所，每次一待就一小時以上，逼得老公在一旁急忙解釋自己是真的想上廁所。