雲林縣府開發「雲林好Young品德藏寶圖」手遊App，結合品德、數學、社會領域的問答題玩大富翁。（周麗蘭攝）

雲林縣府開發「雲林好Young品德藏寶圖」手遊App，結合品德、數學、社會領域的問答題玩大富翁。（周麗蘭攝）

去年兒童節雲林縣府贈送鬼滅之刃文具組受學童喜愛，今年送動畫天竺鼠車車文具組，4月2日斗六膨鼠公園、虎尾鎮立體育場、斗南國小、麥寮國小、西螺文昌國小、北港北辰國小將同步舉辦兒童節闖關活動，縣長張麗善呼籲親子遊樂也要戴好口罩、實聯制。

天竺鼠車車文具組有筆袋、鉛筆、尺、橡皮擦，30日前將發到全縣公私立國小、幼兒園，另外全縣4月2日全縣6處的兒童節闖關活動，也各準備1000份小禮物。

雲林縣府也開發「雲林好Young品德藏寶圖」手遊App，結合品德、數學、社會領域的問答題玩大富翁，排行榜分數100分就可截圖上傳到「手遊雲林」的臉書粉專就可以抽獎，4月9日摸獎，有ipad、蛇板、羽球拍等300份獎品。

斗六膨鼠森林公園將於4月2日啟用，配合兒童節到來舉辦一系列活動，包括兒童劇團、劇場大秀、馬戲小丑秀、腹語大戲、特技演出，還有氣墊遊樂園、創意市集、童趣闖關活動。

斗六膨鼠公園位於雲林消防局對面，是由環保運動公園改造，現有橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原、歇腳森林休憩平台、表演天幕、直排輪場等。

縣長張麗善仍呼籲，親遊樂的要堅守防疫原則，量體溫、實聯制、戴口罩、保持社交距離、勤洗手，她會要求主辦單位做好。