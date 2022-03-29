資誠PwC聯合會計師事務與中國信託29日共同發布《2022台灣高資產客群財富報告》。多數台灣高資產客群雖認為疫情影響其財富投資策略，但高達92％台灣高資產客群在近一年財富有成長趨勢；且資產規模1.5億元以上的頂尖高資產客群，有98％整體財富較過去一年明顯增加。

依照投資標的，台灣高資產客群目前境內持有比例較高的部位為台股（59％）、儲蓄及現金管理類投資（42％）以及共同基金（40％）。而未來一年較具有潛力的投資工具將傾向海外股（30％）、衍生性及結構型商品（29％）以及ETF（28％）。

在財富傳承方面，2021年有35％台灣高資產客戶做好傳承規劃，其中財富傳承者最關心的議題為保障子女的生活水平（50％）、如何兼顧子女的人生規劃（42％）以及對家庭和諧的影響（39％），而在傳承工具的選擇主要為預留動產（61％）、購買保險（49％）以及購置不動產（44％）。

台灣高資產客戶認為，影響全球化投資的四大因素為新冠疫情（57％）、美國聯準會Fed利率政策升降息（43％）、潛在金融系統性風險（23％）、國際油價波動（22％）；高資產客戶對於境外投資區域如美國持續看好，另外對於以越南為首的東南亞市場也持樂觀意見。

2021年我鶻高資產客群透過金融產品投資而累積財富的人數由2019年的財富累積的16％成長為27％，前三大來源分別為「企業經營及分紅」（42％）、「金融商品的投資」（27％）以及「財富繼承或家族贈與」（15％）。

另受益於經濟成長以及資本市場持續熱絡的帶動下，高資產客群2021年的財富管理目標也轉為積極，「財富增值」（68％）提升至首位、「保值」（62％）則降為第二。

在預期報酬方面，台灣高資產客戶期盼中高報酬（8～11％）占比從11％提高至21％，瞄準高報酬（11％以上）客戶更從6％上升至13％，呼應財富增值調查。

資誠企業管理顧問公司董事暨調查計畫主持人陳念平表示，台灣高資產客群所期待的服務與資產配置漸趨多元，金融產品服務策略必須更貼近高資產客群需求。