案23020公共場合足跡

案23021公共場合足跡

案23030公共場合足跡

案23031公共場合足跡

基隆副市長林永發公布8名新冠確診個案公共場合足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

案23014公共場合足跡

案23016公共場合足跡

案23017公共場合足跡

基隆市政府29日公布8名新冠確診個案公共場合足跡，包含案23014、案23016、案23017、案23018、案23020、案23021、案23030、案23031，當中3名都曾經前往銀河小吃店外，其他個案分別在中正區、仁愛區、信義區也都有足跡。

基隆副市長林永發表示，案23014在3月23日由早上至晚間，分別在MAN早餐店－海大店、海洋大學、豚將拉麵、全聯海大店，3月24日早上8時至16時，分別在北寧早餐店與海洋大學，3月25日中午12時至30分在7-11海洋門市，17時至30分在川醉湘麻辣食堂，3月27日早上11時至30分在知路早餐。

案23016在3月25日下午16時至22時，分別前往鎮瀧通信有限公司與亞都樂器行，在3月26日除中午與晚間前往鎮瀧通信有限公司外，也在13時30分至18時30分，在火車站南站二樓廣場。

案23017在3月25日下午至晚間分別前往火車站南站二樓廣場，與東岸吉野家，3月26日則早中晚分別在周家蔥油餅、火車站南站二樓廣場、仁一路三媽臭臭鍋，3月27日早中晚分別在台北聖城、邱記麵店、信東路美聯社。

案23018在3月26日19時至20時30分，在信二路厚鍋火鍋店，3月27日13時至14時義一路燦坤基隆旗艦店；案23020在3月25日下午16時至22時在火車站南站二樓廣場，隨即前往深溪路永和豆漿，3月26日19時前往東明路7-11。

案23021於3月23日19時30分至21時30分，在安樂區靜思堂，3月24日18時至21時在基隆港海產樓；案23030在3月24日18時至21時，前往基隆港海產樓；案23031在3月22日凌晨2時至3時在銀河小吃店，3月24日13時在義二路紅豆屋。